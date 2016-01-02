​Британец угрожал взорвать бомбу в аэропорту Амстердама

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Амстердамском аэропорту Схипхол в пятницу, 1 января, голландская военная полиция задержала 29-летнего британца, который угрожал взорвать бомбу в терминале.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, пассажиры предупредили полицию после того, как человек несколько раз заявил, перевозивший бомбу.

Вооруженные полицейские заставили мужчину лечь на пол, обыскали мужчину и его багаж вместе со служебными собаками.

Секцию терминала аэропорта пришлось эвакуировать на время обыска.

Полиция подтвердила, что мужчина не перевозил взрывчатых веществ и устройств.