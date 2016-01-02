 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Британец угрожал взорвать бомбу в аэропорту Амстердама

    Услышав угрозы, пассажиры вызвали полицейских

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Амстердамском аэропорту Схипхол в пятницу, 1 января, голландская военная полиция задержала 29-летнего британца, который угрожал взорвать бомбу в терминале.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, пассажиры предупредили полицию после того, как человек несколько раз заявил, перевозивший бомбу.

    Вооруженные полицейские заставили мужчину лечь на пол, обыскали мужчину и его багаж вместе со служебными собаками.

    Секцию терминала аэропорта пришлось эвакуировать на время обыска.

    Полиция подтвердила, что мужчина не перевозил взрывчатых веществ и устройств.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi