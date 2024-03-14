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БРИКС продолжает работу над единой валютой и платежной системой

БРИКС продолжает работу над единой валютой и платежной системой Страны БРИКС продолжают работу над введением единой валюты и единых платежных систем в рамках объединения.
Другие страны
14 марта 2024 г. 21:08
БРИКС продолжает работу над единой валютой и платежной системой

Страны БРИКС продолжают работу над введением единой валюты и единых платежных систем в рамках объединения.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил шерпа Бразилии в Группе двадцати (G20) Маурисиу Лириу.

"Да, мы работаем над этим", - сказал он. "Страны ведут обсуждение под председательством России, и это одна из тем этого председательства", - добавил Лириу.

В августе 2023 года на полях саммита БРИКС в ЮАР президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал инициативу о создании единой расчетной валюты. Замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в интервью первому номеру проекта ТАСС "Вестник БРИКС" заявил, что БРИКС рассматривает создание формы взаиморасчетов по аналогии с той, которая была в раннем Евросоюзе.

Председательство в БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

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