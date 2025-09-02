Бразилия подала заявку на получение статуса полноправного члена МЭА

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 02 сентября, 2025
    • 17:54
    Бразилия подала заявку на получение статуса полноправного члена Международного энергетического агентства (МЭА).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение организации.

    "Правительство Бразилии подало официальную заявку на получение статуса полноправного члена МЭА, сославшись на годы тесного партнерства и большую ценность, которую Агентство оказывает своим странам-членам в навигации в сложной глобальной энергетической ситуации", - говорится в сообщении.

    В своей заявке руководство страны отметило, что заинтересовано в расширении сотрудничества с МЭА по вопросам энергобезопасности, анализа энергетической политики, а также сбора данных и статистики.

    "Сегодня Бразилия является краеугольным камнем мировой энергетической системы, и ее значение будет только возрастать в ближайшие годы. Мы с нетерпением ожидаем обсуждения дальнейших шагов с Бразилией и правительствами наших стран-членов", - заявил глава МЭА Фатих Бироль.

    С 2017 года Бразилия является ассоциированным членом МЭА. Также с 2024 года она присоединилась к хартии о сотрудничестве между странами-производителями нефти ОПЕК+. При этом страна не участвует в производственной политике альянса.

    МЭА было создано странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в 1974 году для помощи в координации коллективного реагирования на серьезные перебои в поставках нефти.

