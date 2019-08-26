Бразилия направляет армию на борьбу с лесными пожарами в Амазонии

Власти Бразилии направили 44 тысячи военнослужащих на борьбу с природными пожарами в Амазонии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил министр обороны страны Фернанду Азеведу-и-Силва.

Отметим, что президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, санкционирующий участие армии в борьбе с пожарами в Амазонии, согласно которому войска должны быть развернуты с 24 августа в пограничных районах, территориях коренных народов и других пострадавших районах Амазонии, чтобы помогать тушить пожар в течение месяца.

ВВС Бразилии также предоставили два самолета Hércules C-130 для помощи в борьбе с пожарами с воздуха. Сообщается, что самолеты могут перевозить до 12 тысяч литров воды.

Отметим, что сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. В текущем году в Бразилии произошло уже более 78 тысяч лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года.