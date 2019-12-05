Бразилия может лишиться права голоса в ООН из-за двухлетней задолженности

Бразилия может лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций из-за двухлетней задержки выплат в ее регулярный бюджет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об это заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем контакты с представителями Бразилии по поводу их взноса", - сказал он.

При этом Дюжаррик отметил, что 19 статья Устава ООН "ясно говорит о возможности приостановки права голоса" в подобном случае. Соответствующая статья гласит, что "член организации лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающейся с него за два полных предыдущих года".