Брат аль-Нимра: Барак Обама мог бы предотвратить казнь

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Президент США Барак Обама мог бы предотвратить эту казнь, используя дружеские отношения с королем Саудовской Аравии Салманом".

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкому телеканалу Habertürk заявил брат казненного по решению суда Саудовской Аравии Багира Нимр аль-Нимра - бизнесмен Мухаммад аль-Нимр.

По словам Мухаммада аль-Нимра, до казни его брата они встретились с президентом США Бараком Обамой: "Однако его администрация попыталась решить этот вопрос дипломатическим путем, вероятность успеха которого была минимальной. Они подошли к этому вопросу не в рамках человеческих отношений, а дипломатическим путем".

Он выразил печаль в связи с казнью брата и предстоящей казнью его сына.

Мухаммад аль-Нимр подчеркнул, что его семья является одной из влиятельных в городе Гатиф Саудовской Аравии, где шииты составляют большинство населения: "Мы препятствуем действиям здешнего населения, которые могут перерасти в войну. Стараемся успокоить жителей".