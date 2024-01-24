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Боррель призвал к глобальной кооперации по безопасности в космосе

Боррель призвал к глобальной кооперации по безопасности в космосе Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза к сотрудничеству по вопросам безопасности в космосе даже со странами, которые не являются единомышленниками сообщества.
Другие страны
24 января 2024 г. 19:27
Боррель призвал к глобальной кооперации по безопасности в космосе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза к сотрудничеству по вопросам безопасности в космосе даже со странами, которые не являются единомышленниками сообщества.

Как передает Report, об этом он заявил на 16-й конференции по космосу в Брюсселе.

"Нам необходимо больше глобальной кооперации по безопасности в космосе. Нам нужны открытые каналы коммуникации даже со странами, которые не являются единомышленниками. Нам нужно обратить внимание на них и взаимодействовать с ними, чтоб избежать эскалации", - сказал он.

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