Боррель призвал к глобальной кооперации по безопасности в космосе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза к сотрудничеству по вопросам безопасности в космосе даже со странами, которые не являются единомышленниками сообщества.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза к сотрудничеству по вопросам безопасности в космосе даже со странами, которые не являются единомышленниками сообщества.

Как передает Report, об этом он заявил на 16-й конференции по космосу в Брюсселе.

"Нам необходимо больше глобальной кооперации по безопасности в космосе. Нам нужны открытые каналы коммуникации даже со странами, которые не являются единомышленниками. Нам нужно обратить внимание на них и взаимодействовать с ними, чтоб избежать эскалации", - сказал он.