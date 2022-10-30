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Боррель и Гутерриш обсудили зерновой коридор в Черном море

Боррель и Гутерриш обсудили зерновой коридор в Черном море Состоялся телефонный разговор верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Другие страны
30 октября 2022 г. 18:42
Боррель и Гутерриш обсудили зерновой коридор в Черном море

Состоялся телефонный разговор верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал европейский дипломат.

"У меня состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы обсудить Черноморское соглашение и согласовать меры по обеспечению экспорта зерна и удобрений из Украины.

Россия должна вернуться к соглашению, обеспечивающему доставку продовольствия в мир через морской коридор. ЕС сыграет свою роль в борьбе с глобальным продовольственным кризисом", - подчеркнул Ж.Борель.

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Версия на азербайджанском языке Borel və Quterreş Qara dənizdəki taxıl dəhlizini müzakirə ediblər

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