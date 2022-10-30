Боррель и Гутерриш обсудили зерновой коридор в Черном море

Состоялся телефонный разговор верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Состоялся телефонный разговор верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал европейский дипломат.

"У меня состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы обсудить Черноморское соглашение и согласовать меры по обеспечению экспорта зерна и удобрений из Украины.

Россия должна вернуться к соглашению, обеспечивающему доставку продовольствия в мир через морской коридор. ЕС сыграет свою роль в борьбе с глобальным продовольственным кризисом", - подчеркнул Ж.Борель.