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Борис Джонсон: Моя отставка на фоне событий в Украине будет безответственностью

Борис Джонсон: Моя отставка на фоне событий в Украине будет безответственностью Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию в Украине.
Другие страны
1 июня 2022 г. 17:51
Борис Джонсон: Моя отставка на фоне событий в Украине будет безответственностью

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию в Украине.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я много и долго думал об этом, и я просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением", - цитирует слова премьер-министра газета Telegraph.

Многие считают, что в скором времени Джонсону могут вынести вотум недоверия после того, как он потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии, говорится в статье.

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

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Версия на английском языке Boris Johnson rules out resignation over partygate

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