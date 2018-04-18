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    Бомбу времен Второй мировой войны нашли у Центрального вокзала в Берлине

    Снаряд нашли во время строительных работ на пешеходной улице в 800 м от вокзала.

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны была обнаружена возле Центрального вокзала в Берлине.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на представителей полиции.

    По данным журналистов, снаряд нашли во время строительных работ на пешеходной улице в 800 м от вокзала.

    Бомба весит около 1,5 т, обезвредить ее планируют в пятницу, 20 апреля. На время проведения работ помимо вокзала могут эвакуировать одну из крупнейших столичных клиник «Шарите». Также может быть временно остановлена работа берлинского аэропорта Тегель.

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