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Болтон назвал "отличной новостью" задержание в Гибралтаре танкера с иранской нефтью

Болтон назвал "отличной новостью" задержание в Гибралтаре танкера

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал в четверг, 4 июля, "отличной новостью" сообщения о задержании властями Гибралтара танкера Grace 1 ("Грейс 1").

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом Болтон написал на своей странице в Twitter.

"Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1 с грузом иранской нефти, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС. США и наши союзники будут продолжать препятствовать получению режимами Тегерана и Дамаска прибыли от незаконной торговли", - написал 

Ранее власти Гибралтара, британского владения на побережье Пиренейского полуострова, задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.

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