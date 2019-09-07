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Болтон: На данный момент смягчение санкций против Ирана исключено

Болтон: На данный момент смягчение санкций против Ирана исключено

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон исключил смягчение санкций против Ирана до того момента, пока Тегеран не перестанет лгать и распространять терроризм, передает Report.

«Все, кто заявлял, что Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран думает, что важнее поддерживать кровопролитный режим Ассада, чем заботиться о своём народе. Мы можем говорить, но Иран не получит смягчения санкций до тех пор, пока не прекратит лгать и распространять терроризм», - написал он в Twitter.

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