​Болгарская православная церковь выступила против приема беженцев

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Святой синод болгарской православной церкви потребовал от правительства более не допускать беженцев в страну.

Как передает Report, митрополиты настаивают на том, что сейчас следует сосредоточиться на помощи уже принятым беженцам, но скудных резервов не хватит на вновь прибывших.

Представители болгарских политических сил также выражают серьезную обеспокоенность в связи с наплывом приезжих. Партия "Левая Болгария" из избирательного блока Болгарской соцпартии требует в этой связи проведения внеочередного заседания совета национальной безопасности.

Социалисты обвиняют в ухудшении ситуации с беженцами премьера Бойко Борисова. Они считают, что политик без консультаций с парламентом закулисно договорился с Еврокомиссией о создании крупного приемного центра в Болгарии в обмен на предоставление дополнительных субсидий.

Со своей стороны премьер-министр опроверг наличие каких-либо консультаций с ЕС о подготовке строительства лагеря. Он пояснил, что на недавней встрече в Брюсселе на высшем уровне лишь обозначил опасность для Болгарии новой волны беженцев.