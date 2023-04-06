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Болгария вводит запрет на заход судов, сертифицированных морским регистром РФ

Болгария вводит запрет на заход судов, сертифицированных морским регистром РФ Болгария вводит запрет на заход судов, сертифицированных Российским морским регистром судоходства, независимо от порта приписки, в морские и речные порты страны с 00:00 (01:00 - бакинское) 8 апреля.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 03:16
Болгария вводит запрет на заход судов, сертифицированных морским регистром РФ

Болгария вводит запрет на заход судов, сертифицированных Российским морским регистром судоходства, независимо от порта приписки, в морские и речные порты страны с 00:00 (01:00 - бакинское) 8 апреля.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Морская администрация", запрет вводится на основании регламента ЕС об ограничительных мерах в отношении России из-за ситуации в Украине.

В апреле 2022 года был введен запрет на заход в порты Болгарии судов под российским флагом, в том числе сменивших регистрацию после 24 февраля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Rusiyadan sertifikat almış gəmilərin ölkəyə girişinə qadağa qoyub

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