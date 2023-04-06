Болгария вводит запрет на заход судов, сертифицированных морским регистром РФ

Болгария вводит запрет на заход судов, сертифицированных Российским морским регистром судоходства, независимо от порта приписки, в морские и речные порты страны с 00:00 (01:00 - бакинское) 8 апреля.

Болгария вводит запрет на заход судов, сертифицированных Российским морским регистром судоходства, независимо от порта приписки, в морские и речные порты страны с 00:00 (01:00 - бакинское) 8 апреля.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Морская администрация", запрет вводится на основании регламента ЕС об ограничительных мерах в отношении России из-за ситуации в Украине.

В апреле 2022 года был введен запрет на заход в порты Болгарии судов под российским флагом, в том числе сменивших регистрацию после 24 февраля 2022 года.