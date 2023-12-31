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Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенской зоне в марте 2024 года

Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенской зоне в марте 2024 года Члены Евросоюза одобрили поэтапную интеграцию Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Страны ЕС отменят пограничный контроль на морских и воздушных границах двух стран с марта 2024 года. Контроль сохранится на сухопутных границах.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 07:33
Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенской зоне в марте 2024 года

Члены Евросоюза одобрили поэтапную интеграцию Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Страны ЕС отменят пограничный контроль на морских и воздушных границах двух стран с марта 2024 года. Контроль сохранится на сухопутных границах.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодняшний день знаменует собой исторический момент для Болгарии и Румынии. И день большой гордости граждан Румынии и Болгарии. С марта они смогут свободно пересекать внутренние морские и воздушные границы без пограничного контроля. Это важный шаг вперед для обеих стран и для Шенгенской зоны в целом", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что обсуждение даты возможной отмены проверок лиц на сухопутных границах продолжатся в 2024 году, и ожидается, что решение ЕС по этому вопросу будет принято в "разумные сроки".

Болгария и Румыния с 2007 года работают над тем, чтобы стать частью Шенгенской зоны. Еврокомиссия объявила о готовности двух стран на этот шаг еще в 2011 году, но процесс блокировали различные страны ЕС. В декабре 2022 года Совет Евросоюза согласовал решение, но Австрия в итоге заблокировала его из-за "слабых усилий" по борьбе с нелегальной миграцией. В 2023 году присоединение к Шенгену блокировала Венгрия, которая критиковала Болгарию за введение налога на транзит российского газа.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan və Rumıniya 2024-cü ilin martında Şengen zonasına qoşulacaq

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