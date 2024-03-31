Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне

Болгария и Румыния официально присоединяются к Шенгенской зоне 31 марта. Пока это только частичное членство.

Болгария и Румыния официально присоединяются к Шенгенской зоне 31 марта. Пока это только частичное членство.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Еврокомиссию .

Отмечается, что будет отменен контроль на воздушных и морских границах. На сухопутных границах с другими странами Евросоюза контроль на время сохранится, решение о его отмене должен принять Совет ЕС.

Как сообщает Еврокомиссия, с декабря прошлого года Болгария и Румыния приняли все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного применения Шенгенских правил с 31 марта 2024 года.

Президент Евросовета Шарль Мишель приветствовал присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену.