Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне

Болгария и Румыния официально присоединяются к Шенгенской зоне 31 марта. Пока это только частичное членство.
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Отмечается, что будет отменен контроль на воздушных и морских границах. На сухопутных границах с другими странами Евросоюза контроль на время сохранится, решение о его отмене должен принять Совет ЕС.
Как сообщает Еврокомиссия, с декабря прошлого года Болгария и Румыния приняли все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного применения Шенгенских правил с 31 марта 2024 года.
Президент Евросовета Шарль Мишель приветствовал присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену.
"Это будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма и укрепит наш внутренний рынок ЕС", -