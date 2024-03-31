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Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне

Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне Болгария и Румыния официально присоединяются к Шенгенской зоне 31 марта. Пока это только частичное членство.
Другие страны
31 марта 2024 г. 15:19
Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне

Болгария и Румыния официально присоединяются к Шенгенской зоне 31 марта. Пока это только частичное членство.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Еврокомиссию.

Отмечается, что будет отменен контроль на воздушных и морских границах. На сухопутных границах с другими странами Евросоюза контроль на время сохранится, решение о его отмене должен принять Совет ЕС.

Как сообщает Еврокомиссия, с декабря прошлого года Болгария и Румыния приняли все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного применения Шенгенских правил с 31 марта 2024 года.

Президент Евросовета Шарль Мишель приветствовал присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену.

"Это будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма и укрепит наш внутренний рынок ЕС", - написал он в Twitter (X).

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