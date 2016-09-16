Более трети авиаударов ВВС Саудовской Аравии в Йемене пришлись на гражданские объекты

Баку. 16 Сентября. REPORT.AZ/ Целью более трети авиаударов, осуществляемых ВВС Саудовской Аравии в Йемене, являются гражданские объекты.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу британская газета The Guardian со ссылкой на исследование группы экспертов.

По словам исследователей, самолеты Саудовской Аравии атакуют школы, больницы, рынки, мечети, хозяйственные объекты.

В составлении доклада принимали участие ученые, правозащитники и активисты.

Таким образом, "Гардиан" заключает, что результаты исследования противоречат заявлениям саудовских властей о том, что Эр-Рияд пытается минимизировать численность жертв среди гражданского населения Йемена.