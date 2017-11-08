Более полмиллиона беженцев из Мьянмы живут в тяжелейших условиях

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Более 600 тыс. беженцев, покинувших штат Ракхайн Мьянмы и переселившиеся в Бангладеш, живут в крайне бедственных условиях.

Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Саймон Хеншоу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, он признался, что шокирован масштабами кризиса беженцев, которые покинули Мьянму.

"Мы отправились в Бангладеш, где провели переговоры с местными властями, представителями некоммерческих организаций и посетили лагерь беженцев в городе Кокс-Базар. То, что мы увидели в лагере, шокировало нас. Масштабы кризиса беженцев колоссальны", - отметил он.

Хеншоу подчеркнул, что "более 600 тыс. человек, покинувших свои дома с 25 августа", страдают и находятся в "тяжелых условиях".

Он подчеркнул, что "стал свидетелем зверств", из-за которых жители Мьянмы вынуждены были покинуть свои дома.

По словам Хеншоу, власти Мьянмы, до сих пор "не предоставили полный доступ прессе и международным НКО посещения в северный штат Ракхайн" и призвал их сделать это.



