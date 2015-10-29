Более 800 тыс. человек запросили статус беженца в странах Европы в этом году

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Более 800 тыс. человек в этом году подали прошения на предоставление статуса беженца в странах Европы, что в два раза превышает показатель прошлого года. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Общее число заявок на получение статуса беженца в 38 европейских странах в среднем в этом году колеблется от 60 до 115 тыс. в месяц. В прошлом году с января по август в предоставлении убежища в Европе нуждались 397 тыс. человек, за аналогичный период этого года с подобным требованием к властям европейских государств обратились уже 834 тыс. человек", - информировали в УВКБ.

Большинство желающих получить статус беженца в наиболее развитых странах Евросоюза являются гражданами Сирии, Афганистана и Ирака.