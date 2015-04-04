Более 660 человек, спасшихся при теракте в Кении, доставят домой

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Более 660 человек, спасшихся во время нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на университет в Кении, будут доставлены домой.

Report со ссылкой на РИА "Новости" напоминает, что в четверг боевики группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на общежитие университета в городе Гарисса. В результате теракта погибли 147 человек, еще 79 человек получили ранения. Спецслужбам удалось освободить 587 студентов, которых боевики взяли в заложники. Один из подозреваемых боевиков был задержан при попытке побега с места происшествия. Ранее сообщалось, что полиция задержала еще пять человек по подозрению в причастности к нападению на университет.

По данным агентства, 663 человека в течение двух дней после нападения находились на территории военного лагеря в городе Гарисса. В субботу несколько автобусов с людьми покинули территорию лагеря. Теперь они должны доставить всех спасшихся в родные города.

"После закрытия университета, ставшего следствием чудовищного теракта, многие студенты из бедных семей, скорее всего, не смогут продолжить обучение", — заявил губернатор города Насиф Джама (Nathif Jama).

В субботу в интернете появилось сообщение с угрозами новых терактов в Кении, распространенное группировкой "Аш-Шабаб".