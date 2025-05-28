Более 600 нелегальных мигрантов спасли у греческих островов Родос, Гавдос и Крит

Береговая охрана Греции спасла более 600 нелегальных мигрантов, которые в последние дни были обнаружены в лодках у греческих островов Родос, Гавдос и Крит в Средиземном море.

Береговая охрана Греции спасла более 600 нелегальных мигрантов, которые в последние дни были обнаружены в лодках у греческих островов Родос, Гавдос и Крит в Средиземном море.

Как передает Report, об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, 25 мая в результате скоординированных действий Береговой охраны была раскрыта хорошо организованная операция по незаконной переправке мигрантов с побережья Турции на Родос. С патрульного катера была замечена подозрительная яхта, двигавшаяся на большой скорости от Родоса в сторону Турции. Катер береговой охраны немедленно пустился в погоню за судном и потребовал остановиться, используя звуковые и световые сигналы. Несмотря на опасные маневры, яхта в конечном итоге остановилась, а три человека на борту - граждане Турции в возрасте 39, 44 и 45 лет - были арестованы. До этого они высадили на побережье Родоса 76 иностранцев - 29 мужчин, 17 женщин и 30 несовершеннолетних, которых полицейские и портовые работники затем доставили в центр по приему мигрантов. По словам нелегалов, они прибыли на яхте из турецкого района Фетхие, и каждый из них заплатил за перевозку по 5 500 евро.

Береговая охрана также спасла с 23 по 25 мая 446 человек в водах близ острова Гавдос, а еще 104 - на пляжах к югу от города Ираклион на Крите. Подавляющее число прибывших - мужчины, с которыми были 2 женщины и 18 несовершеннолетних. Среди мигрантов были выявлены и арестованы пять человек как перевозчики людей.

Как сообщили греческому телеканалу ERT-news сотрудники береговой охраны, нелегальные мигранты прибывают к Криту с юга в основном на небольших надувных лодках с подвесными моторами, при этом только одна из семи лодок была деревянной. Все лодки были перегружены, что делало перевозку от побережья Северной Африки до Крита чрезвычайно опасной в случае сильного волнения на море. Большинство прибывших на Крит мигрантов были суданцами, среди них были также египтяне и ливийцы. По данным источников береговой охраны, все лодки отплыли от побережья Ливии.

Греция стала транзитной страной для мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Десятки тысяч мигрантов и беженцев ежегодно прибывают по морю и стараются через Грецию перебраться в другие страны Европы.