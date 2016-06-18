Более 60 мировых знаменитостей поддержали петицию в защиту беженцев

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Накануне Всемирного дня беженцев более 60 мировых знаменитостей, в том числе звезды кино, телевидения и музыки, поддержали петицию в защиту вынужденно перемещенных лиц. Как сообщает Report, данная петиция была инициирована Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Мы живем в период эскалации конфликтов и серьезных потрясений в мире, что заставляет гораздо большее число людей покидать свои дома и спасться бегством", - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он добавил, что эта проблема затрагивает всех.

Среди знаменитостей, подписавших петицию, - Посол доброй воли УВКБ Кэйт Бланшет, автор бестселлеров Халед Хоссейни, супермодель и бывший беженец Алек Век, актеры Бенедикт Камбербэтч, Чиветель Эджиофор, Марго Робби, Бен Стиллер и Хелен Миррен, а также певцы и др.

Петиция будет представлена в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке участникам встречи высокого уровня Генеральной Ассамблеи по вопросам беженцев и миграции, которая состоится 19 сентября.