Более 50 госслужащих USAID отправили в административный отпуск

Свыше 50 госслужащих Агентства США по международному развитию (USAID) были немедленно отправлены в административный отпуск.

Свыше 50 госслужащих Агентства США по международному развитию (USAID) были немедленно отправлены в административный отпуск.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC News.

"Мы зафиксировали ряд действий в USAID, которые, по всей видимости, направлены на обход исполнительных указов президента <...>. В связи с этим мы приняли решение отправить ряд сотрудников USAID в административный отпуск с сохранением полной зарплаты и льгот до дальнейшего уведомления, пока не завершится проверка этих действий", - сказано в электронном письме действующего главы USAID Джейсона Грея.

По данным телеканала, сотрудники USAID были проинформированы о решении поздно вечером в понедельник.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По информации газеты, документ оставляет "возможность для интерпретации" и "предусматривает некоторые исключения". В частности, программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены. В то же время источники газеты сообщили, что меры, вероятно, приведут к приостановке помощи Украине, Иордании и острову Тайвань.