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Более 5 тыс. человек пострадали из-за песчаных бурь в Ираке

Более 5 тыс. человек пострадали из-за песчаных бурь в Ираке Более 5 тыс. человек обратились к медикам с жалобами на удушье, один человек скончался в результате песчаных бурь в центральной, западной и южной частях Ирака.
Другие страны
5 мая 2022 г. 17:03
Более 5 тыс. человек пострадали из-за песчаных бурь в Ираке

Более 5 тыс. человек обратились к медикам с жалобами на удушье, один человек скончался в результате песчаных бурь в центральной, западной и южной частях Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.

"На нынешний момент зарегистрирован один смертельный случай в Багдаде и более 5 тысяч случаев удушья в результате песчаных бурь", - сообщил официальный представитель минздрава Сейф аль-Бадр.

Помимо Багдада, стихия затронула провинции Эн-Наджаф, Салах-эд-Дин, Анбар, Дияла и Эд-Дивания. Врачи обращаются к населению через соцсети и мечети с рекомендациями получать медицинскую помощь в случае проблем с дыханием.

Ранее в марте более 1,5 тыс. человек поступили в больницы Багдада с жалобами на затрудненное дыхание из-за песчаной бури, один пострадавший скончался.

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