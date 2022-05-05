Более 5 тыс. человек пострадали из-за песчаных бурь в Ираке

Более 5 тыс. человек обратились к медикам с жалобами на удушье, один человек скончался в результате песчаных бурь в центральной, западной и южной частях Ирака.

Более 5 тыс. человек обратились к медикам с жалобами на удушье, один человек скончался в результате песчаных бурь в центральной, западной и южной частях Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.

"На нынешний момент зарегистрирован один смертельный случай в Багдаде и более 5 тысяч случаев удушья в результате песчаных бурь", - сообщил официальный представитель минздрава Сейф аль-Бадр.

Помимо Багдада, стихия затронула провинции Эн-Наджаф, Салах-эд-Дин, Анбар, Дияла и Эд-Дивания. Врачи обращаются к населению через соцсети и мечети с рекомендациями получать медицинскую помощь в случае проблем с дыханием.

Ранее в марте более 1,5 тыс. человек поступили в больницы Багдада с жалобами на затрудненное дыхание из-за песчаной бури, один пострадавший скончался.