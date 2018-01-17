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    Более 40 машин столкнулись на юге Чехии из-за снегопада

    Главной причиной аварии стало превышение водителями скорости на скользкой дороге при плохой видимости© jihlava.city.cz

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Более 40 машин столкнулись в обоих направлениях скоростной магистрали Прага–Братислава из-за обильного снегопада.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель полиции Южно-Моравского края Петр Замечник.

    «Среди попавших в аварию машин много грузовиков, пожарные помогают дорожным рабочим с их подъемом из кюветов», — сообщил представитель полиции.

    По его словам, пострадали около 10 человек, из них один получил ранение средней тяжести, остальные — более легкие.

    Главной причиной аварии стало превышение водителями скорости на скользкой дороге при плохой видимости.

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