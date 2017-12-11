Более 40 человек отравились угарным газом на ферме в Канаде

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/Более 40 человек были госпитализированы из-за отравления угарным газом на одной из ферм в городе Делта канадской провинции Британская Колумбия.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в минздраве региона, в больницу были доставлены 42 человека, 10 из них в тяжелом или критическом состоянии. Инцидент произошел в одной из теплиц. По предварительной версии, люди отравились угарным газом из-за возможной поломки газового двигателя моющей машины, которая используется для уборки помещения.

На данной ферме уже более 20 лет выращивают огурцы, помидоры и перцы, которые поставляются в разные страны мира.