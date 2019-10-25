Более 30 человек пострадали при разгоне демонстрантов в Багдаде

Более 30 человек пострадали cегодня при разгоне демонстрантов сотрудниками служб безопасности в центре Багдада, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, полиция применяет против протестующих слезоточивый газ. Утверждается, что один из пострадавших в результате полученных ранений скончался.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали более 150 человек, пострадали около 3,5 тыс. иракцев.

Антиправительственные протесты возобновились в Ираке вечером 24 октября.