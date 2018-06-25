Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Более 30 человек погибли при штурме талибами города у афгано-таджикской границы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", боевики экстремистского движения "Талибан" пытаются захватить уездный центр.

Этой ночью талибы атаковали правительственные посты на перекрестке Имамуддин, в центре города Имам-Сахиб, в результате чего погибли десять военнослужащих. Ответным огнем был убит 21 боевик "Талибана", еще 12 экстремистов ранены", - заявил журналистам начальник управления полиции провинции Кундуз Абдулбаки Нуристани.

По его словам, талибы продолжают попытки захвата этого важного населенного пункта на границе с Таджикистаном, перебрасывая в этот район дополнительные силы из уездов соседней провинции Тахар.