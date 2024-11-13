Более 240 сотрудников ООН погибли в секторе Газа

Число сотрудников ООН, погибших в секторе Газа с начала конфликта, достигло 241 человека.

Число сотрудников ООН, погибших в секторе Газа с начала конфликта, достигло 241 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило представительство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на оккупированных палестинских территориях.

По его данным, среди них 237 человек из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также по одному сотруднику из Всемирной организации здравоохранения, Программы развития, Управления по обслуживанию проектов и Департамента охраны и безопасности ООН.

Согласно докладу, известно о гибели в Газе 326 сотрудников различных международных гуманитарных организаций, помимо ООН, в их числе 33 работника и добровольца из Палестинского общества Красного Полумесяца.