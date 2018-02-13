Более 20 нелегальных мигрантов попытались проникнуть в ОАЭ в бетономешалке

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Двадцать два нелегальных мигранта, пытавшиеся проникнуть в ОАЭ, обнаружены полицией в бетономешалке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает эмиратское издание The National.

Водитель транспортного средства был задержан на границе с Оманом на таможенном пункте Khatam. Внутри миксера находились 21 выходец из азиатских стран и одна женщина африканского происхождения.

Ведётся расследование инцидента, заявили в полиции эмирата Шарджа.