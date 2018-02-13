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    Более 20 нелегальных мигрантов попытались проникнуть в ОАЭ в бетономешалке

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Двадцать два нелегальных мигранта, пытавшиеся проникнуть в ОАЭ, обнаружены полицией в бетономешалке.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает эмиратское издание The National.

    Водитель транспортного средства был задержан на границе с Оманом на таможенном пункте Khatam. Внутри миксера находились 21 выходец из азиатских стран и одна женщина африканского происхождения.

    Ведётся расследование инцидента, заявили в полиции эмирата Шарджа.

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