Более 20 млн суданцев страдают от голода из-за продолжающего конфликта

Более 20 млн человек в Судане страдают от голода из-за продолжающегося конфликта между армией и силами быстрого реагирования (спецназом).

Более 20 млн человек в Судане страдают от голода из-за продолжающегося конфликта между армией и силами быстрого реагирования (спецназом).

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на данные агентств ООН.

Согласно этим оценкам, нехватку продовольствия испытывают до 20,3 млн человек или 42% населения, и это число увеличивается быстрее, чем ожидалось. Наиболее пострадавшими районами, по информации канала, является Хартум и западный регион страны - Дарфур, а также некоторые районы Кордофана, где с середины апреля не прекращаются боестолкновения.

К тяжелой ситуации привели как нарушение цепочек поставок, так и огромный ущерб, нанесенный инфраструктуре. Ранее ООН прогнозировала, что к августу от голода будут страдать 19,1 млн человек.