Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в секторе Газа

Причины взрыва не называются

Мощный взрыв произошел в субботу, 23 января, в городе Бейт-Ханун в секторе Газа, пострадали 20 человек и несколько домов.

Как передает Report со ссылкой на российские источники, об этом информирует "Интерфакс".

Причины взрыва не называются. По факту произошедшего начато расследование.

При этом на странице в Твиттере армии обороны Израиля указывается, что был взорван дом, где "террористы в Газе собирали взрывные устройства". Под твитом опубликованы фотографии с сильно разрушенным зданием.

Ранее сообщалось, что израильская артиллерия подвергла обстрелу башни наблюдения в секторе Газа.