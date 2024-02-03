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Более 150 тысяч протестующих вышли на улицы Берлина

Более 150 тысяч протестующих вышли на улицы Берлина В Берлине проходит акция протеста против правого экстремизма, в которой принимают участие более 150 тысяч человек.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 19:57
Более 150 тысяч протестующих вышли на улицы Берлина

В Берлине проходит акция протеста против правого экстремизма, в которой принимают участие более 150 тысяч человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"На месте проведения акции и на близлежащей территории находятся более 150 тыс. человек", — сказано в сообщении.

Движение в городе существенно затруднено, в правительственном квартале перекрыто несколько улиц.

Многие протестующие вышли на акцию с лозунгами правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Сообщается, что к концу акции протестующие выстроятся в живую цепь вокруг Рейхстага.

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Версия на азербайджанском языке Berlin küçələrinə 150 mindən çox etirazçı çıxıb

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