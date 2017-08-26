 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Более 15 тысяч пассажиров судов не могут вернуться в Техас из-за урагана

    Трех кораблей компании Carnival Cruise Line не могут вернуться в Галвестон

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Более 15 тысяч пассажиров трех кораблей компании Carnival Cruise Line не могут вернуться в Галвестон, штат Техас, из-за надвигающегося урагана «Харви». 

    Как передает Report, со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Associated Press.

    Лайнеры Carnival Freedom и Carnival Valor на данный момент находятся в море, экипаж принял решение остаться на безопасном расстоянии от урагана. Планируется, что они сделают остановку в Новом Орлеане, чтобы пополнить запасы.

    Судно Carnival Breeze останется пережидать стихию в водах Мексики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi