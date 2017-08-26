Более 15 тысяч пассажиров судов не могут вернуться в Техас из-за урагана

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Более 15 тысяч пассажиров трех кораблей компании Carnival Cruise Line не могут вернуться в Галвестон, штат Техас, из-за надвигающегося урагана «Харви».

Как передает Report, со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Associated Press.

Лайнеры Carnival Freedom и Carnival Valor на данный момент находятся в море, экипаж принял решение остаться на безопасном расстоянии от урагана. Планируется, что они сделают остановку в Новом Орлеане, чтобы пополнить запасы.

Судно Carnival Breeze останется пережидать стихию в водах Мексики.