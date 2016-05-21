Более 140 членов преступных группировок и наркодилеров задержаны в Чикаго

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Свыше 140 бандитов и наркодельцов задержаны в ходе облав в Чикаго.

Как передает Report, итоги "крупнейшей за последние годы операции" подвел начальник городского управления полиции Эдди Джонсон.

"Эти лица должны сознавать, что если они не изменят свой образ жизни, то испытают на себе всю тяжесть имеющихся в нашем распоряжении ресурсов. Мы и наши коллеги в федеральных органах власти остановим их и не позволим чинить насилие в городе", - сказал он.

Массированные рейды продолжались два дня. В ходе обысков и облав конфисковано 25 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия и наркотики на общую сумму свыше $45 тыс.

Г