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    Более 140 человек задержаны за сутки в ходе протестов в Фергюсоне

    Многим предъявлены обвинения в административных правонарушениях

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В ходе протестов последней ночи в Фергюсоне (пригород Сент-Луиса) были задержаны 23 человека. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в полиции Сент-Луиса. Таким образом, в общей сложности в ходе беспорядков были задержаны  144 человека. 

    Ранее сообщалось, что 64 протестующих были задержаны при блокировании автотрассы и 57 — во время протестов возле федерального суда в Сент-Луисе. Большинство задержанных уже отпущены, многим предъявлены обвинения в административных правонарушениях.

    Минувшей ночью в Фергюсоне сохранялось противостояние протестующих и полиции, в нескольких случаях в полицейских летели камни и бутылки, полиция ограниченно применяла перечный газ. Однако до открытых столкновений дело не дошло, не повторилась также стрельба, в результате которой в ночь на понедельник были ранены 2 человека, в том числе один подросток, стрелявший в полицию и получивший критически тяжелые ранения в результате ответного огня.

    Протестующие отмечали первую годовщину гибели Майкла Брауна — 18-летнего афроамериканца, застреленного белым полицейским, впоследствии оправданным судом. Дело Брауна и ряд подобных дел спровоцировали массовые протесты и в некоторых случаях беспорядки по всей территории США.

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