Более 120 мирных жителей иракского Мосула расстреляны боевиками ИГ

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Более 120 жителей иракского города Мосул расстреляны боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) за минувшие двое суток.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник канал Al Arabiya.

По заявлению медиков городской клиники Аль-Адали, "только за последние 48 часов в морги нескольких больниц Мосула доставлены тела более 120 горожан, с которыми расправились боевики ИГ". Сотрудники медучреждения подтвердили, что подавляющее большинство жертв были убиты выстрелом в затылок - способом, характерным для экстремистов из ИГ. Причем почти все мосульцы, расстрелянные в эти дни боевиками, содержались под разными предлогами в тюрьмах, которые контролируют сторонники группировки.