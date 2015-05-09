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    Более 1000 суннитов вступили в ряды иракского ополчения

    Сторонники премьера Ирака в последнее время убеждают его активнее привлекать суннитов к борьбе с ИГ

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Более тысячи бойцов-суннитов из иракской провинции Анбар присоединились к силам контролируемого властями ополчения с целью борьбы с террористами из движения "Исламское государство".

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, выступая перед рекрутами, губернатор Анбара заявил о начале освобождения провинции, около 65 процентов территории которой в последние полтора года контролировались "Исламским государством".

    Новобранцы будут служить в отрядах народного ополчения Ирака, состоящего преимущественно из шиитов.

    Бойцы-сунниты и ранее воевали на стороне ополченцев в Анбаре, однако официально не входили в состав ополчения, поэтому им не выдавали оружия и не выплачивали жалования.

    Сторонники премьер-министра Ирака Хайдера Абади в последнее время убеждают его активнее привлекать суннитов к борьбе с джихадистами.

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