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    Более 10 человек погибли в Йемене в результате авиаудара аравийской коалиции

    С весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 мирных жителей стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в йеменской провинции Эль-Джауф. 

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило SABA. 

    По его информации, среди жертв восемь детей и три женщины. Бомба попала в жилой дом в местечке Эль-Маслюб.

    В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. 

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