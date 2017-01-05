Более 1 млн уток могут уничтожить во Франции из-за птичьего гриппа

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Французские власти распорядились уничтожить более миллиона уток и гусей в трех регионах Франции, чтобы избежать распространения вируса птичьего гриппа.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом сообщило министерство сельского хозяйства Франции.

В сообщении говорится, что утки и гуси на свободном выгуле в юго-западных районах Франции должны быть уничтожены в период с 5 по приблизительно 20 января. Только в ближайшую неделю, как ожидается, будут уничтожены до 800 тыс. птиц.

Однако в случае, если распространение вируса продолжится, число уничтоженных птиц может быть увеличено до 1,3 млн.

Впрочем, министерство предупредило, что может остановить массовое истребление уток и гусей, если вирус прекратит распространяться.

Ранее сообщалось, что в Японии уничтожили 90 тысяч цыплят из-за птичьего гриппа.