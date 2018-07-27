Более 1,8 тыс. детей мигрантов воссоединились со своими родителями в США

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Более 1,8 тыс. детей мигрантов до пяти лет, разлученных со своими семьями в США, воссоединились с ними.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление американской администрации.

По его данным, при этом не менее 700 детей не могут быть воссоединены с родителями, в том числе из-за того, что многие из них уже взяты под опеку другими людьми. Родители 431 из этих детей находятся за пределами США.

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом США политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности, их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников президента США Дональда Трампа.