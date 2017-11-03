Богатый нефтью город Дейр-эз-Зор полностью взят под контроль Сирийской армии

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сирийская армия взяла под полный контроль богатый нефтью город на востоке страны Дейр-эз-Зор. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, сирийская армия, поддерживаемая союзными войсками, несколько дней ведет сложную городскую войну против боевиков ИГИЛ.

Информацию о полном контроле города сирийской армией распространило базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии".

Отметим, что в течение последних нескольких дней сирийским войскам удалось полностью освободить и защитить окрестности Аль-Уммала и Аль-Арфри, а также Порт-Саид-Спринг после ожесточенных столкновений с боевиками.

Согласно военному источнику, десятки "джихадистов" ИГИЛ были убиты, их транспортные средства были уничтожены во время сражений.