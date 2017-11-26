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    Боевики захватили город на северо-востоке Нигерии

    Жители города сбежали в соседний лес

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Боевики, предположительно, относящиеся к организации "Боко Харам", захватили город Магумери на севере Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления местных жителей.

    Двое очевидцев сообщили агентству, что жители города сбежали в соседний лес. Военный источник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что город подвергся атаке, но не подтвердил, что он был захвачен.

    "Боко Харам" — радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Весной 2015 года она присягнула на верность террористической организации ИГ, запрещенной в России и других странах.

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