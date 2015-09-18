​Боевики выпустили 250 снарядов по селениям на северо-западе Сирии

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Экстремистские группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Джунд аль-Акса" пытаются взять штурмом два селения Эль-Фуа и Кефрая на северо-западе Сирии.

Как передает Report, боевики выпустили в пятницу по этим населенным пунктам 250 снарядов.

Бандформирования осаждают Эль-Фуа и Кефраю более двух лет. Местные силы самообороны успешно защищаются, благодаря поддержке, поступающей к ним по воздуху. Продукты и боеприпасы сбрасывают вертолеты.