Боевики Талибан похитили 52 мирных жителя в Афганистане

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Боевики группировки «Талибан» похитили 52 мирных жителя в районе Дарзаб в провинции Джаузджан на севере Афганистана.

Как передает Report, cо ссылкой на Синьхуа, об этом сообщил официальный представитель местной администрации Реза Гафори.

Группа вооруженных талибов похитила 52 мирных жителя, в том числе крестьян и пожилых людей, из ряда сел в районе Дарзаб во вторник во второй половине дня и увезла их в неизвестном направлении. Иных подробностей случившегося чиновник не раскрыл, отметив, что местная администрация старается добиться безопасного освобождения заложников.