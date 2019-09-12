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Боевики обстреляли мирных жителей на рынке в сирийском лагере Эр-Рукбан

​Боевики обстреляли мирных жителей на рынке в сирийском лагере Эр-Рукб

Боевики открыли огонь на рынке в лагере Эр-Рукбан для разгона мирного населения.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Руководитель ЦПВС заявил, что, по полученным от беженцев сведениям, значительная часть груза, доставленного ранее представителями ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в Эр-Рукбан, была изъята боевиками и вывезена на базу группировки "Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо", расположенную севернее лагеря беженцев.

"Одиннадцатого сентября на рынке в "Эр-Рукбане" боевики открыли огонь из стрелкового оружия для разгона мирного населения, требующего выдачи продовольствия", - сказал Бакин.

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