Боевики ИГ учинили расправу над ассирийцами в провинции Эль-Хасика

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Боевики экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ) учинили расправу над жителями нескольких ассирийских деревень в провинции Эль-Хасика на северо-востоке Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на информагентство САНА, жертвами резни в области Телль-Тамер стали десятки человек, сотни бежали в соседние районы, находящиеся под защитой сирийской армии и курдов.

Вооруженные экстремисты сожгли одну из древнейших христианских церквей в Телль-Хормузе и десятки домов в Телль-Шамираме, Телль-Насри, Эль-Агайбеше, Тума-Ильде и Эль-Хаузе.

По данным очевидцев, внезапное нападение на ассирийский район последовало за попыткой прорыва банд ИГ к турецкой границе через город Рас-эль-Айн.