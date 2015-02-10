​Боевики ИГИЛ удерживают еще одного заложника из США

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Боевики радикальной джихадистской группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" удерживают по меньшей мере еще одного заложника, являющегося гражданином США.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сказал представитель Белого дома Джош Эрнест.

Эрнест отказался назвать имя или предоставить какие-либо данные о предполагаемом заложнике.

Во вторник президент США Барак Обама подтвердил гибель в Сирии американской гражданки Кайлы Мюллер, которую удерживали в плену боевики ИГИЛ.