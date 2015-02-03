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    ​Боевики ИГИЛ сожгли иорданского пилота

    Они опубликовали видео с казнью пилота

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) опубликовали видео с казнью иорданского пилота.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, заложник был сожжен заживо.

    На кадрах распространенного видео видно, как иорданский пилот в оранжевой робе находится в железной клетке, которую боевики подожгли.

    Как сообщается, боевики группировки захватили пилота, когда его самолет потерпел крушение в Сирии в декабре прошлого года.

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