​Боевики ИГИЛ казнили 21 христианина в Ливии

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) распространили в интернете видео под названием "Написанное кровью обращение к народам креста".

Как передает Report, на видео облаченные в черные одежды люди ведут по берегу моря более двадцати пленников, одетых в оранжевые робы.

Согласно приведенной информации, действие видео происходит на берегу Средиземного моря в районе ливийского Триполи.

Как отмечается в сообщении, пленники являются представителями египетской христианской церкви.

Предводитель террористов, одетый в камуфляж цвета хаки, заявил, что ИГИЛ, прежде воевавшая в Сирии и Ираке, разворачивает активные действия и в Ливии.

Кроме того, террорист угрожал уничтожить христиан "по ту сторону моря" (Средиземного моря. — ред.) и поработить оставшихся.

После этого все пленники были обезглавлены.